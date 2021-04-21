台積電創辦人張忠謀21日表示，1985年他籌備要創立台積電前，曾找英特爾投資，但英特爾看不起晶圓代工，加上時機不對、景氣不好，英特爾拒絕投資。沒想到事隔30多年，台積電去年成為全球最高市值半導體公司，在世界半導體市場爭霸數十年的英特爾也宣布要做晶圓代工，英特爾大概沒想到晶圓代工這樣重要。

張忠謀21日出席大師智庫論壇，並以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行專題演講，這是張忠謀去年參加竹科40周年慶公開露面後，今年首度公開演講，台積電董事長劉德音及總裁魏哲家也出席論壇，並坐在台下專心聽張忠謀演說。

張忠謀細數他進入半導體業後的市場正在快速轉變，1965年快捷創辦人Gordon Moore預測電晶體密度每1.5～2年會加倍，後來被稱為摩爾定律且一直到最近還相當有效。1980年代至今，半導體應用快速擴展，半導體、積體電路（IC）、晶片漸成家喻戶曉。1990年代IBM及英特爾帶動PC快速發展。而張忠謀1987年在台灣成立嶄新商業模式的台積電。

張忠謀表示，1980年IBM帶動PC逐步普及，讓PC不只是玩具更進入辦公室，甚至在1990年代每家都有PC，這段年代他親自經歷，也是英特爾最偉大的年代，有點時勢造英雄及英雄造時勢的意味。當時PC處理器的獨家製造帶動了英特爾，英特爾也成為半導體業霸主數十年直到最近，2020年台積電則成為全球最高市值半導體公司。

對於英特爾決定跨足晶圓代工市場，張忠謀表示，1985年籌備要創立台積電前曾找英特爾投資，但英特爾看不起晶圓代工，加上時機不對、景氣不好，英特爾拒絕投資。沒想到事隔30多年，台積電去年成為全球最高市值半導體公司，英特爾也宣布要做晶圓製造服務，這對我而言是相當諷刺的事，因為一開始英特爾看不起晶圓製造服務，而英特爾大概沒想到晶圓代工這樣重要，也沒想到有天也要進入這個市場。

(工商 )