41歲黃男與張姓女友分手後，仍同住在大雅區，黃男覬覦張女的金錢，在今年3月間清晨持刀威脅，以束帶綑綁她的雙手、膠帶封口，再拿走張女的鑰匙，強取她包包內的9萬8千元現金，並開走她的車子逃逸。警方獲報循線在汽車旅館查獲。黃男否認犯行，警檢從監視影像發現他犯後口袋藏刀開車逃逸，全案偵結依家庭暴力之強盜罪將他起訴。

黃男與同居張姓女友在去年10月間分手後，仍同住在大雅區。黃男在今年3月1日清晨6時許，在房間內要求張女雙手放置背後，並拿出膠帶作勢要綑綁，張女不從兩人發生爭執，黃男從褲子後口袋拿出刀子，亮刀威脅喝令不要叫，以束帶將她兩手的大拇指束綁在一起，並用膠帶將她的嘴巴綁住封口。

黃男隨即拿走張女外套口袋內的車輛及櫃子鑰匙，在櫃內拿到張女的包包，取走包內現金9萬8千元後，再返回房間時，發現張女已掙脫束帶，再度用以束帶將她雙手捆綁起來，開張女的車逃離。

案經張女報案，警方循線在當天下午在中市北區1家汽車旅館查獲黃男，並起出贓款及膠帶等贓證物。黃男到案否認犯案，他辯稱，並未捆綁張女，拿錢及開車都有告知她。

檢警從現場監視器畫面發現，黃男犯案後褲子後方口袋清晰可見露出刀柄，明顯藏有刀子，還拿走包包內現金及開走車子；張女的手指處也有遭束帶綑綁的痕跡，而認定黃男所犯是家庭暴力的攜帶凶器加重強盜罪，將他起訴。

(中時 )