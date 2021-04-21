《鋼鐵股》工安事故 豐興：未停工不受影響 11:432021/04/21 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中部鋼筋大廠豐興(2015)今天上午發生工安事故，豐興表示，因爐渣噴濺造成小火，導致2人受傷，無生命危險，目前廠房並未停工，這起事故對生產不造成影響。 豐興鋼鐵后里廠區上午進行爐渣車作業，車內爐渣不明原因突然爆炸，爐渣噴濺引燃木棧板及拖車，現場2名工作人員受波及。豐興鋼鐵說明，爐渣噴濺造成小火，意外造成2人受傷，隨即送醫，並無生命危險。 豐興表示，上午發生這起意外事故，廠房並未停工，對生產不造成影響。 《興櫃股》去年獲利逆轉勝 乾杯開趴登22月高價 《類股》漲多 鋼鐵主帥休兵、小將撐盤 (時報資訊) #豐興 #爐渣 #噴濺 #停工 #造成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》住宅火險投保率未達4成 金管會提點4重點 08:022021/04/21 財經 澎湖看花火或食農旅遊趣 您想選那一款特色旅遊？ 10:362021/04/21 生活 華為賣車 合作方小康衝漲停 04:102021/04/20 全球財經 《美股掃瞄》觀望財報＋特斯拉下挫 美股失守歷史高點 08:532021/04/20 財經 台中大旱柑橘樹狂爆花 神農望天興嘆憂欠收 09:002021/04/21 寶島 觀念平台－唱衰、作衰、唱不衰、見衰不唱 04:102021/04/21 專題周報 中市府協尋替代水源 每日可增24.3萬噸公共用水 17:472021/04/20 寶島 科技教育競賽 竹縣創意曬衣架有智慧 04:102021/04/20 地方新聞 李興文與妻剃髮出家 為兒惡搞IKEA懺悔：我教子無方 09:422021/04/21 娛樂 王國材接交長 改革台鐵當務之急 04:102021/04/20 財經要聞 邊緣人掰掰 4級地震統一發送警報 04:102021/04/21 生活新聞 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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