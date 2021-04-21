中部鋼筋大廠豐興(2015)今天上午發生工安事故，豐興表示，因爐渣噴濺造成小火，導致2人受傷，無生命危險，目前廠房並未停工，這起事故對生產不造成影響。

豐興鋼鐵后里廠區上午進行爐渣車作業，車內爐渣不明原因突然爆炸，爐渣噴濺引燃木棧板及拖車，現場2名工作人員受波及。豐興鋼鐵說明，爐渣噴濺造成小火，意外造成2人受傷，隨即送醫，並無生命危險。

豐興表示，上午發生這起意外事故，廠房並未停工，對生產不造成影響。

(時報資訊)