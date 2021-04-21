鴻海(2317)與美國威斯康辛州達成投資新協議，據公告揭露，集團規畫6年投資6.72億美元、以平均工資5.38萬美元聘僱1454名員工，威州將提供8000萬美元的稅賦優惠，相較先前15年投資100億美元、聘僱1.3萬名員工、獲得近40億美元稅賦優惠大幅縮水。

威州政府於美國時間19日宣布，州長艾佛斯（Tony Evers）已與鴻海達成投資新協議，威州經濟發展公司（WEDC）並於美國時間20日審查批准。鴻海對此感謝WEDC修正協議，使集團能靈活尋覓商機，以因應持續變化的全球市場環境。

鴻海表示，由於市場意外波動，此次新協議已修改2017年與WEDC簽訂的協議預期，主要基於集團目前對2025年前數位基礎設施硬體產品的預期，目標使威州成為美國最大的數據基礎設施硬體製造地。

根據修訂後的協議條款，鴻海目標至2026年投資6.72億美元，以平均工資5.38萬美元聘僱1454名員工，威州政府將提供8000萬美元的稅賦優惠，並有機會取得其他投資及額外稅賦優惠。

同時，新協議對投資項目給予更廣泛定義，使鴻海能比照該州其他製造商，可基於創造就業機會及投資規模而獲得稅賦優惠，不再限制於製造商品及產品種類。而自啟動投資計畫以來，鴻海已在威州投資約9億美元。

鴻海董事長劉揚偉20日表示，威州投資新協議會有新補助優惠內容，依產業布局及投資規模而調整，因此優惠不是縮減，就補貼比例而言，不會與先前差太多。目前仍在尋找適合當地發展的產業，6月底將決定電動車產線會建置在威州或墨西哥，亦有可能兩地都建置。

(時報資訊)