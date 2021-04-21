因市場擔心寒冷天氣使2021年美國農作物發芽速度放緩進一步支撐穀物期價，其中玉米連三漲，且來到2013年6月以來最高每英斗613.75美分， 大豆盤旋在前一交易日的七年高點附近，小麥連續第二天上漲。

周三(4/21)截至台北時間11:25，交易最活躍的玉米期貨漲1.03%，至612.75美分，盤中最高來到613.75美分，最低608.25美分，小麥期貨漲0.53%，報664.75美分，大豆期貨漲0.65％，至1467.25美分。(商品行情網)

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