《商情》天氣擔憂 玉米電子盤續強1.03％ 11:432021/04/21 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場擔心寒冷天氣使2021年美國農作物發芽速度放緩進一步支撐穀物期價，其中玉米連三漲，且來到2013年6月以來最高每英斗613.75美分， 大豆盤旋在前一交易日的七年高點附近，小麥連續第二天上漲。 周三(4/21)截至台北時間11:25，交易最活躍的玉米期貨漲1.03%，至612.75美分，盤中最高來到613.75美分，最低608.25美分，小麥期貨漲0.53%，報664.75美分，大豆期貨漲0.65％，至1467.25美分。(商品行情網) 《商情》利多報喜 BDI指數續漲1.6％ 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 (時報資訊) #天氣 #小麥 #期貨 #大豆 #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「小尺度對流」要來了 周日起全台連雨3天 08:292021/04/21 生活 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石續攀8年高點 10:522021/04/21 財經 巨大早盤續創波段新高 10:292021/04/20 財經 《盤後解析》矽晶圓聯手IC設計 台股再創新高 14:502021/04/20 財經 颱風周四最靠近台灣 周末全台降雨 彭啟明揭解旱機率 08:392021/04/20 生活 《集中市場》土洋對作 台股靠自家人再創高 15:072021/04/20 財經 台股基金14檔好人氣 定額扣款年增率逾30％ 15:232021/04/20 財經 資金強強滾 九千金有影 04:102021/04/21 財經要聞 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:502021/04/20 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:512021/04/20 財經 台幣連五升 27近在眼前 04:102021/04/21 財經要聞 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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