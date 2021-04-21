基士德-KY(6641)上市以來首度進行市場籌資案，將募集4.5億元，已獲金管會申報生效，未來資金主要將用在大陸平湖廠二期及揚州新廠所需資金，新廠預計2022年完工投產，以及參與台灣裕山環境工程公司現金增資，預計取得約18.1%股權。

基士德-KY指出，中國大陸在2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求，智慧污水處理有助於節能減碳，基士德-KY對未來公司成長維持審慎樂觀。

基士德參與台灣裕山環境工程公司2021年現金增資，取得約18.1%股權。裕山公司成立於1993年，2000年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過110件案件實績。裕山近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，已承包「中殼潤滑油公司」土壤整治案、及取得「台灣中油公司 - 高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」；並投入「機械生物處理設備」垃圾處理業務，此業務為環保署推動的「多元垃圾處理方案」之一，能有效協助各縣市解決垃圾處理的問題，並已取得雲林縣及屏東縣相關業務。

基士德-KY進行2018年9月上市掛牌以來的首次市場公開籌資，計畫將辦理現金增資300萬股、及發行面額3億元的無擔保可轉換公司債，擬資金募集資金約4.5億元。

(時報資訊)