彰化139縣道強化取締超速。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化最美的縣道139線道彎道多，景觀優美，從原來自行車天堂淪為機車族、追焦族的最愛，連跑車也超愛駛上山稜呼嘯，其中19公里至23公里意外頻傳，還被封為死亡彎道，警方原設20.99K處測速固定桿，今年至今已取締違規超速2517件，6日新啟用20.153K處新桿，短短10天，累計已達751件。

為了增加道路安全，彰化縣政府去年10月21日起，將該路段危險路段調降時速為40公里；縣警局亦配合執法，在原有警方防制危險駕車勤務、與彰化監理站、環保局聯合稽查勤務配合下，統計執行前、後半年，交通事故由原來發生A1類（死亡）2件、A2類（受傷）72件、A3類（車損）18件共92件，比較實施後A1類2件、A2類50件、A3類20件共72件，

「飆哥飆姊衝啊衝，不是嫌錢沒地方花的問題，最可怕的事會拖累別人啊」累計超速罰單，至少進帳500萬元，彰縣警局表示，主要目的是收到遏止的作用，提升道路安全。

彰化縣警察局表示，除死亡案件持平外、受傷案件大幅減少22件、總件數減少20件；顯見該路段安全經「速度管理」後，已獲得初步成效。

縮然減速措施實施初期，各界評價不一，警方經半年執行後，發現可適度壓制特定族群的「氣焰」避免侵擾至其他用路人，未來亦可替代或減輕警力耗費維護該路段安全的社會成本。

(中時 )