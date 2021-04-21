據中新經緯報導，特斯拉20日晚間就「車展維權事件」致歉，表示尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。特斯拉已成立專門處理小組，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。

特斯拉表示，為了最大程度彌補車主的不適，以及對其用車體驗及生活等諸多方面的不利影響，特斯拉始終願意盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。

特斯拉聲明中指出，尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。並強調已成立專門處理小組，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。

特斯拉維權話題近日不斷延燒，上海車展19日開幕更有身穿「煞車失靈」和印著特斯拉車標的白色T恤女子站上紅色特斯拉車頂，高喊「特斯拉煞車失靈」，隨後被拘留5日。該事件在大陸引起極大關注，連中共中央政法委的新媒體平台「中央政法委長安劍」都發表對特斯拉的批評；新華社也發文批評特斯拉高層回應傲慢，若店大欺客，應加強監管。

(旺報 )