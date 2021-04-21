謝長廷稱台灣也排核廢水為日解套？ 原能會主委：他不是專家

日前日本政府宣布將在2年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發國際譁然，而我國駐日代表謝長廷卻頻頻在臉書發文為日方解套，被外界砲轟根本是「助日代表」，對此，原能會主委謝曉星今(21)日接受質詢時指出，謝長廷本身並非核能專家，「有很多東西不是他的專業」。

日本政府決定將福島電廠核廢水放流大海，駐日代表謝長廷4月9日及13日都在臉書發文，遭砲轟袒護日本，甚至放假訊息、拿台灣核電廠造成秘雕魚（畸形魚）為福島核電廠「墊背」，國民黨痛批其既可惡又無恥。

對此，今日謝曉星接受質詢時指出，謝長廷的說法是站在外交的立場，這個部分他沒有置喙的餘地，而謝長廷本身也並非核能專家，很多東西都不是他的專業，可能是認為有許多電廠都有排放，所以才說這種話。

立委萬美玲痛批，日本核災後接觸爐心的核廢水與我國排放的冷卻水是截然不同的，駐日代表可以隨便在臉書任意帶風向毫無發言規範嗎？這對國家形象是嚴重的傷害；對此，原能會也強調，台灣核電廠廢水是正常排放，跟福島狀況「完全不同」，謝長廷不是核能專家才說這種話。

日本官員稱核廢水「喝了沒事」 原能會主委打臉：髒水你會喝嗎？

(中時新聞網)