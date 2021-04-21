黃子哲批蘇貞昌以高位、高薪包庇屢生爭議的丁怡銘，是「怡銘金人」、「怡銘驚人」。（黃福其攝）

國民黨上午召開「民進黨官員做錯事，只有假辭、沒有反省」記者會，針對行政院前發言人丁怡銘下台不到四個月就回任月薪12萬元、相當直轄市副市長的政院顧問等接連爭議，公布民進黨政府「犯錯升官紀錄表」，並以行政院長蘇貞昌一再藐視國會，指丁是有樣學樣，並爆料丁先傳簡訊給游辦顧問洪慈庸嗆聲，後來又致電游辦開嗆，要求游辦公布相關資料，且力挺游將丁列為不受立院歡迎人士，蔡總統要基於憲政權責出面處理院際紛爭。洪慈庸稍早則透過臉書澄清表示，黃子哲所述全為虛構。

「綠色已經不只是原諒的顏色，而是包庇的顏色。」文傳會主委王育敏表示，蔡總統曾說「升官發財請走別路」，但蔡政府的真實情況卻是「升官發財請走此路」，官員出包沒關係，只要請辭頂罪，未來前途無可限量，嚴重破壞官箴。

她說，除了丁怡銘因抹黑牛肉麵業者請辭，不到四個月就回鍋政院顧問之外，吳宏謀在高雄氣爆後辭職，不到半年就回任高雄市副市長，後來在交通部長任內發生普悠瑪事故，請辭後居然接任中華郵政董事長；私菸案中因督導不周被記大過的永和侍衛室陳敏華，不到一年就晉升少將，還調升總統府警衛室主任，另位原總統府侍衛長張捷記一大過兩小過後，也調升參謀本部訓練次長；教育部長潘文忠曾因處理台大校長遴選案不當而請辭，但275天就回任教育部長；前中油董事長陳金德因對大潭電廠供氣中斷，引發全台大停電而請辭，不到3個月就代理宜蘭縣長。

文傳會副主委黃子哲說，丁怡銘去年520擔任行政院發言人爭議不斷，包括6月指蘇揆與政委唐鳳調情；11月接連發生手下小編被抓到立法院議場內製作哽圖修理在野黨立委，公然用行政資源打擊政治異已；在政院記者會用網軍梗圖抹黑牛肉麵業者使用萊牛，事後訂購 100碗牛肉麵致歉卻打行政院統編；到警局應訊又耍特權停車。

民進黨犯錯升官紀錄表。（國民黨提供）

蘇貞昌藐視國會事件表。（國民黨提供）

他說，丁下台不到四個月，又被蘇揆回聘當月薪12萬的政院顧問，是「怡銘金人」，結果先傳簡訊給游辦顧問洪慈庸，才又致電游辦嗆聲，游院長不能被丁侵門踏戶當塑膠，游辦領的是公帑，應向全民公布相關文字訊息及整個過程，國民黨力挺游把丁列為「不受立院歡迎人士」、捍衛立院尊嚴。這次紛爭，再度顯示丁屢惹爭議，是「怡銘驚人」；相對蘇揆對其他官員動輒嚴厲責罵、要官員打包走人，對則丁給高位高薪，顯然對丁是「真愛」，愛丁的一粒卡臣、可作哏圖、對黨內開戰，但丁根本不適任、不適格，真該辭職，蘇揆若再包庇，就是沆瀣一氣、蛇鼠一窩。

黃子哲也指出，丁不把國會議長放在眼裡，是「上梁不正，下梁歪」，因為老闆蘇貞昌對國會更是毫不尊重。蘇曾批評藍委陳玉珍沒資格當國會議員；也曾拒絕回應立委蔣萬安質詢振興券發放方式和期程，說「不是說不出來，只是還沒有到要說的時候」；更曾在農委會主委陳吉仲要回應立委質詢時兩度將麥克風往下壓，不讓陳說明；還曾敷衍藍委江啟臣的質詢，以「大部長時代」搪塞3年沒召開觀光發展推動委員會的失職。

他說，蔡總統有責任處理院際紛爭，不能縱容國家體制分際被破破。且蔡身兼民進黨主席，更應整頓蘇系與英系正國會的鬥爭。

文傳會副主委鄭照新說，蘇貞昌、丁怡銘的態度根本蔑視國會，可見民進黨認為立院只是政院庸，蘇揆為了緩解828公投的閣揆保位戰，讓丁升官發財，全民眾血壓高升，連綠營都不認同，印證「蘇內閣可以沒有台鐵局長，不能沒有梗圖總司令」，台鐵局長懸缺超過三個月，蘇先處理的人事卻是梗圖司令回鍋，並非台鐵局長，出了重大意外，才拖拖拉拉由副局長直接升任，「副局長升任局長，需要等快四個月嗎？」

他強調，蘇揆領導內閣，對交通安全的漠視與草率，能說對太魯閣意外沒有責任嗎？對得起49條原本充滿人生希望的亡魂嗎？「你不殺人，人卻因你而死。」

【LIVE直播】國民黨召開「民進黨官員只有假辭沒有反省」記者會

(中時 )