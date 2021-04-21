中國醫藥大學附設醫院前進元保宮舉辦「抗旱減災、健康新生活」活動。（馮惠宜攝）

台中市元保宮21日舉辦為期6天遶境祈福活動，有鑑於近來水情吃緊，中國醫藥大學附設醫院前進元保宮舉辦「抗旱減災、健康新生活」活動，透過闖關活動宣導節約用水小撇步，呼籲民眾一起節約、珍惜水資源外，體現自助神助的精神。

台中元保宮至今已有231年歷史迄今已有231年歷史，今年適逢保生大帝1043年聖誕，元保宮也在21日展開六庄頭遶境祈福活動，中國醫藥大學附設醫院也特別前進元保宮舉辦40週年院慶公益系列活動：「抗旱減災、健康新生活」活動，透過趣味活動推廣抗旱減災之觀念，現場設置生活節水宣導看板，增加社區民眾對抗旱減災的認知，也提高民眾對環境資源的重視及珍惜。

現場並結合台中市政府農業局推廣苗木植栽，由農業局提供1000株苗木，教導民眾栽種方法，與種植苗木對水土保持的好處、美化居家環境，鼓勵民眾從改變習慣開始落實節能減碳。

另，中國附醫去年底在元保宮之「智能健康促進中心」，提供民眾智能健康檢測及預防保健資訊，配合遶境活動，也引導民眾到二樓進體驗該中心各種設備，中國附醫總院長周德陽也和民眾一起跟著魔境活動四肢。

(中時 )