台北西門町「台北英雄文旅」旅館並非防疫旅館，但卻標榜可提供民眾居家檢疫，去年因違規經營旅館已被台北市觀光傳播局開罰50萬，今年3月再度被罰50萬，並要求停業。對此，北市觀傳局表示，目前開罰100萬元，並要求立刻停業，嚴重者予以斷水電。

春節期間防疫旅館曾一房難求，有民眾發現台北英雄文旅，在臉書頁面上寫著「台商、華僑歡迎回家」字樣，還宣稱房間經過精密消毒，提供豐富的菜色，房價部分則從2600元到5000元不等，但北市觀光傳播局追查發現，這家旅館非但不是防疫旅館，更不是一間合格旅宿。

北市副市長黃珊珊表示，觀傳局3月份就開罰，但他們還在網站上招客，市府將會重罰，民眾有需求可在北市府官網查詢台北市防疫旅館資訊，不要受騙上當，如果有違規使用，一次、兩次不改善就會斷水電。

觀傳局科長闕玉玲表示，觀傳局查證結果，針對違規廣告部分已要求下架，目前受理通報資料裡面沒有顯示有居檢者入住的狀況，民眾可在台北市觀傳局官網查詢防疫旅館資訊，目前台北市有105家防疫旅館，沒有接獲其他不合格的防疫旅館。

闕玉玲指出，英雄文旅違規經營旅館部分，觀傳局去年已開罰50萬，今年也開罰50萬，總共合計開罰100萬，這家旅館已經遞件申請合法旅館中，但被罰時有要求他們立刻停業，若持續不改善將斷水斷電。

(中時 )