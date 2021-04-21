阿北，真的出事了！台一丁線省道今（21）日發生一起車禍意外，上午7時11分4台汽車在雲林縣莿桐國中前撞成一團，其中1輛廂型車甚至還底部朝天，所幸駕駛很快爬了出來，整起事件僅造成5人輕傷，送醫治療後並無大礙。至於肇事原因，警消初步研判，疑廂型車駕駛看到一台直接橫越馬路的機車，才會為閃避失控闖入對向車道而釀禍，不過全案肇事責任仍有待進一步調查。

根據雲林縣消防局指出，今日上午7時11分莿桐鄉莿桐國中前，2輛轎車、1輛廂型車、1輛休旅車爆發相撞意外，其中翻覆的廂型車和相撞轎車車頭毀損，所幸車上4人皆輕傷，當下紛紛爬出車外坐於路旁，分別送往斗六台大醫院、成大醫院及雲林基督教醫院治療，至於車禍肇事原因仍有待警消釐清。

此外雲林縣警察局斗六分局也提醒，該事故現場上午近9時已排除，但路面還有滲漏的油漬，為保障駕駛行車安全，目前仍維持單線通行，雙向管制，請用路人多加留意。

★不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)