台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台股領航報酬指數」2021 年成分股定期審核結果。成分股納入華碩（2357）、長榮（2603）二檔，並刪除統一（1216）、中租-KY（5871）二檔成分股。成分股納入和刪除之變動自4月21日起生效。

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