台灣指數公司公布「台灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」2021 年成分股 定期審核結果，成分股納入合勤控（3704）、刪除明泰（3380）。成分股納入和刪除之變動自4月21日起生效。

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(工商 )

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