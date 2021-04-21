台灣指數公司公布「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果，新增台泥（1101）等13檔個股，同時刪除中纖（1718）等13檔個股。成分股納入和刪除變動自4月21日起生效。

特選價值成長報酬指數成分股納入13檔包括：台泥、台聚、華夏、聯成、南帝、裕隆、中華、威盛、可成、陽明、萬海、彩晶、申豐等。

成分股刪除13檔包括：中纖、鴻海、仁寶、聯強、鴻準、正崴、京元電子、大聯大、和碩、矽格、康舒、矽創、南茂等。

(工商 )