特選價值成長報酬指數新納台泥等13檔成分股 11:592021/04/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果，新增台泥（1101）等13檔個股，同時刪除中纖（1718）等13檔個股。成分股納入和刪除變動自4月21日起生效。 特選價值成長報酬指數成分股納入13檔包括：台泥、台聚、華夏、聯成、南帝、裕隆、中華、威盛、可成、陽明、萬海、彩晶、申豐等。 成分股刪除13檔包括：中纖、鴻海、仁寶、聯強、鴻準、正崴、京元電子、大聯大、和碩、矽格、康舒、矽創、南茂等。 《類股》自動化設備需求熱 ROBO指數再上緊發條 散戶信心爆棚 逾4成樂觀台股繼續牛 (工商 ) #和碩 #彩晶 #聯成 #台聚 #陽明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漲價轉嫁成本 企業獲利成長現好兆頭 04:102021/04/21 全球財經 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 04:102021/04/21 全球財經 華碩 許先越：PC看旺 加速推動新事業 04:102021/04/21 產業．科技 百貨母親節加催 下載APP送800元 超級品牌日40品牌3.9折起 04:102021/04/21 焦點要聞 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 1分鐘讀財經》官股罕見萬七抬轎 掃貨10檔曝光 08:222021/04/21 財經 女車主維權 特斯拉大陸陷風暴 04:102021/04/21 話題觀察 玉女明星劉藍溪曾紅極一時 婚後落髮為尼隱居無憂世界 06:312021/04/21 娛樂 《基金》成長股估值過高 價值股遍地開花可期 10:522021/04/21 財經 聯發科奪Google處理器大單 04:102021/04/21 財經要聞 台股開盤下跌41點 中鋼、台積電開低 聯發科重返千元 09:082021/04/21 財經 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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