特選上市櫃5G+通訊指數增刪3檔成分股 11:592021/04/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月21日起生效。 該指數成分股納入佳世達、信邦、南電等三檔個股，成分股刪除華通、玉晶光、頎邦等三檔個股。 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 台積電走疲 台股早盤回檔修正 (工商 ) #南電 #華通 #佳世達 #信邦 #頎邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電、高通揪團 促企業數位轉型 04:102021/04/21 財經要聞 資本支出概念股 旺不停 04:102021/04/21 財經要聞 大陸證監會：持續推進中美金融合作 04:102021/04/21 產業財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 04:102021/04/21 財經要聞 中華電：5G手機Q3只要8千元 04:102021/04/21 產業．科技 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 台幣續升 創近24年新高 04:102021/04/21 財經焦點 雲門下鄉指導 舞動達邦天空 04:102021/04/21 焦點要聞 華紙紙張 5月再漲一成 04:102021/04/21 財經要聞 方星海 推進中美金融合作 04:102021/04/21 全球財經 星展 認購深圳農商銀行 04:102021/04/21 全球財經 財經熱門新聞 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 女大生年初All in長榮 戶頭慘剩9千 3個月後神逆轉 - 財經 驚傳遭駭客勒索14億元 廣達回應了 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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