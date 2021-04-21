台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月21日起生效。

該指數成分股納入佳世達、信邦、南電等三檔個股，成分股刪除華通、玉晶光、頎邦等三檔個股。

(工商 )