在中國大陸市場賣得嚇嚇叫的特斯拉(Tesla)電動車，在美國加州卻有不一樣的銷售場景。根據車輛調研單位Cross-Sell最新報告，受到自家旗下Model 3銷售不佳拖累，特斯拉第一季的新領牌登記車數也出現下滑情況。

不過，特斯拉在一到三月這段時間的新車出廠量，卻創下新高紀錄。同時，也因為自己較平價的車款大賣，正好稀釋掉全球車用晶片短缺的利空消息。

數據顯示，首季在加州新領牌登記的特斯拉Model 3房車，年減54％至8,060輛。同時，另一款休旅車型的Model Y，則賣出1.2萬餘輛。

特斯拉曾表示，Model Y大受中國大陸車主喜愛，而在當地產能可望很快就能全線生產。

此報告同時指出，在美國有最多電動車的加州，電動車領牌登記數量從2020年第四季的2.2萬餘輛，減至2021年第一季的2.15萬輛左右。

放大到全美來看，首季在22個州內，共有4.45萬輛電動車登記領牌，其中特斯拉的Model Y就佔半數以上。

若從領牌登記數量來看，或許無法精準反映出真實的即時數字。因為在美國，從車輛售出後到登記領牌，一般來說都需要30天左右。

2020年，是特斯拉股價爆發的一年，因為飆漲超過七倍。至於特斯拉最新的財報，26日盤後將會正式揭曉。

(時報資訊)