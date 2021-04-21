鈺德(3050)董事會決議每股配息0.6元，公司朝綠能及文創事業轉型有成，營運漸入佳境，鈺德預估，今年兩大產業佔比可望突破50%，鈺德也將持續擴大綠能事業版圖，隨著各國倡議採用綠電風潮，綠能事業可望為鈺德營運增添動能。

鈺德主要業務為預錄光碟片，儘管光碟產業處於衰退，鈺德預錄光碟業務相對穩定，為創造公司穩定現金流，鈺德於2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德(2349)集團的錸洋科技，去年因南部陽光充足，太陽能發電效率高，厚聚能源售電收入達3.05億元，佔鈺德公司營收比重已逾30%。

鈺德總經理羅宜富在去年底法說會表示，厚聚主要案場在公有房舍，面積小但是數量多，目前已併電約46.55MW，加上設置中，總容量可達到54.59MW；公司除持續拓展屋頂型，爭取中大型公有建物電廠之外，還會拓展埤塘漁電共生電廠，並評估投入陸域風電的再生能源開發，持續擴大綠能事業版圖，今年綠能業績會比去年好。

隨著綠能及文創事業開始收割，去年兩大事業佔鈺德營收比重已拉升至45%，鈺德預估，今年兩大事業佔比可望突破50%，2022年更可上看60%。

鈺德2020年合併營收為9.64億元，營業毛利為3.8億元，合併毛利率為39.46%，稅後盈餘為1.16億元，年成長5.45%，每股盈餘為0.8元，公司董事會決議每股配息0.6元，以4月20日收盤價18.55元來估算，殖息率為3.23%。

(時報資訊)