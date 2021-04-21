不堪保費損率過高，宏泰人壽薰衣草醫療險附約保費調漲髮夾彎，有媒體報導，宏泰人壽漲價是為了救自家體質。金管會主委黃天牧表示，該張保單在損率不符原來預期的前提下，可以調整費率，不過公司是否用體質為理由，會再了解。

熱銷保單損失率過高，宏泰人壽3月傳出將大幅調整薰衣草醫療險附約保費最高178%，引發保戶反彈後緊急聲明不會漲價，不過近日宏泰人壽再次宣布擬自5月起調漲保費，調幅最高達159%，再度引發爭議。

黃天牧今天在立法院接受媒體聯訪時表示，這張保單損失率相對高、去年更超過100%，也有單一性別較另一性別更高的情形；依這張保單的契約規定，為非保證費率商品，也就是它可以調整費率，保險局關切重點則有2項，第一，費率調整幅度是否合理，其次，可調整費率的約定，在通路上是否有充分告知要保人。

黃天牧說，此張保單採備查制，不過保險局將主動了解此張保單漲幅合理性。

至於媒體關切，宏泰人壽擔心此張保單損失率過高，若變成虧損性契約，對好不容易完成增資的宏泰人壽會有增提責任準備金的壓力，為漲價的原因之一，此舉是否為「漲保費、救體質」。

黃天牧表示，保單契約調整費率的前提是損失率和原先預期有差距，目前還未掌握業者是否有用「體質」作為理由說明，保險局將再了解。（編輯：潘羿菁）1100421

(中央社)