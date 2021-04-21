美國總統拜登積極推動離岸風力發電，台灣在相關領域擁有產製專長。雙方產官代表今天透過線上交流，羅德島州長麥基等美方政要與會，為台美深化供應鏈合作創造契機。

這場線上交流會由經濟部工業局規劃，駐紐約及波士頓辦事處、駐美投資貿易服務處、財團法人金屬工業研究發展中心等單位合辦，呼應去年11月首屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPP）促進雙方關鍵技術供應鏈合作的目標。

羅德島州2016年底啟用全美首座商業離岸風場，擔任副州長期間兩度訪台的州長麥基（Daniel McKee）致詞時說，羅德島力挺離岸風電產業，期待向台灣廠商吸取經驗，與台灣發展更緊密的夥伴關係。

美國目前僅有兩座小型離岸風場，除羅德島州外，另一座位於維吉尼亞州。拜登政府扭轉前朝能源政策，3月底宣布加速推動美國離岸風電，設定2030年離岸風電30GW（百萬瓩）裝置容量目標，期盼減碳之餘滿足1000萬戶住宅用電需求。

駐紐約辦事處長李光章表示，氣候變遷是影響全人類的迫切挑戰，各方必須攜手合作，為後代子孫帶來永續發展的世界，而綠能是實現這項目標的重要一環。

李光章說，這場交流會呼應台美經濟繁榮夥伴對話精神，也展現台灣支持拜登政府的離岸風電計畫。台灣承諾善盡責任，協助實現全球氣候目標，並期待分享開發離岸風場的經驗、支持美國供應鏈、一同推動海洋技術關鍵研究。

經濟部工業局長呂正華、新澤西州副州長奧立佛（Sheila Oliver）及韓裔聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）也以預錄影片強調台美在離岸風電領域合作的重要性。

交流會邀請羅德島、新澤西州官員介紹當地離岸風電市場，經濟部工業局代表簡介台灣離岸風電產業發展現況與商機。美方業者說明合作夥伴選擇條件，永冠能源、華城電機、士林電機等台灣離岸風電供應商介紹各自產製情形。

(中央社)