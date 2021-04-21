隨著美中兩國對全球領導地位的競爭日益激烈，雙方即將任命新的外交大使。北京計劃任命外交部副部長秦剛擔任駐美大使，美國則傳出將任命前國務次卿勃恩斯擔任駐中大使。

「華爾街日報」報導，知情人士透露，北京打算任命曾擔任中國國家主席習近平首席禮賓官的資深外交官秦剛，接替崔天凱擔任下一任駐美大使。

根據中國外交部網站，今年55歲的秦剛長期擔任中共外交部的禮賓工作，1988年進入中國外交部，曾3度派駐英國，最高擔任駐英大使，2017至2018年擔任中國外交部部長助理、禮賓司司長。

秦剛現任外交部副部長，主要分管新聞和禮賓工作，並為習近平策劃各項外交活動，近年來，他多次陪同習近平出訪海外，成為習近平信賴的助手。

華爾街日報說，秦剛將面臨的一個巨大挑戰是，在美國兩大黨罕見地一致贊同對中國採取強硬立場下，他既要代表北京的立場，又要與華府搭起橋梁。

至於在美國方面，熟知內情的消息人士說，美國駐中國大使懸缺已久，總統拜登屬意資深外交官勃恩斯（Nicholas Burns）擔任這項要職，目前已進入最後審查階段。

勃恩斯曾為民主及共和兩黨效力過，現任哈佛大學（Harvard University）教授，曾任國務院發言人，過去小布希（George W. Bush）主政期間擔任負責政治事務國務次卿，也是他外交生涯歷任最高階職務。學養俱佳的他主張歐美日應聯手制中。

報導說，任命勃恩斯出使北京，將彰顯拜登偏好延攬經驗豐富外交官，而非重量級政治人物。

中國駐美大使館和勃恩斯均未立即回應置評要求，美國國務院和白宮發言人也拒絕發表評論。

根據報導，在前總統川普執政期間，美中關係陷入低谷，至今不見起色。拜登上任後，一直努力尋求建立聯盟，以應對更加自信和強勢的中國，而習近平則有意將兩國關係重新塑造成兩個競爭者之間的關係。

華爾街日報說，中國希望派出一位經驗老道的外交官，重建常態性美中高層會議。

這種戰略對話形式最初是在小布希政府時期建立，但川普政府批評對話流於形式，缺乏實際成效，不再舉行。隨著美中角力日益加劇，北京當局認為，這類機制是減少衝突機會的穩定劑。但到目前為止，拜登政府還沒表現出對重啟會談的興趣。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100421

(中央社)