巴拉圭總統阿布鐸（Marito Abdo）20日表示，已確認將自印度採購2百萬劑武漢肺炎疫苗，其他疫苗也將陸續送達巴拉圭。他強調，巴拉圭不接受中國用疫苗進行外交勒索。

阿布鐸在推特上的訊息指出，巴拉圭已和印度簽署採購2百萬劑疫苗的合約。全世界陷入採購疫苗的爭議當中，許多合約載明有關疫苗運送和數量的保密條款。

他說，巴拉圭得到的訊息是22日將有10萬劑疫苗自印度出貨，下週初會抵達巴拉圭，「在疫苗上機前，我們不願證實，這是基於對印度合作的承諾」。

阿布鐸也提到，Covax機制承諾4月底前再交付另一筆為數可觀的疫苗，經確認，4月26日將再提供巴拉圭13萬4000劑疫苗。

不過，他強調，巴拉圭樂意從任何地方購買疫苗，「但我們在採購疫苗上不接受任何形式的勒索」，巴拉圭願意在不以外交關係為前提的情況下，直接與中國的藥廠打交道。

(中央社)