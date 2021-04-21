台中捷運綠線通車倒數，台中捷運官方APP「台中捷運－Taichung MRT」今天上線，提供搭乘及轉乘等服務訊息。中捷公司表示，4月26日起至各車站詢問處出示手機下載的中捷APP畫面，就送限量綠線集章冊，當日也同步推出綠線18座車站造型紀念戳章，民眾將綠線集章冊及車站紀念戳章影像投稿到中捷官方粉絲團，就有機會獲得限量非賣紀念品。

台中捷運綠線即將在4月25日中午12時正式通車，為讓旅客快速查詢搭乘捷運所需資訊，台中捷運官方APP「台中捷運-Taichung MRT」今天上線。

中捷公司表示，中捷APP操作簡易，未來還會導入捷粉回饋方案，提供更多服務與優惠。旅客只要選擇任一捷運車站，即可查詢以該站為出發點的乘車時間、票價、服務時刻表、周邊停車場、公車轉乘與微笑單車轉乘、沿線景點及商家介紹等服務資訊，在轉乘部分還提供台鐵及高鐵即時班次時刻表。

台中捷運綠線官方APP今天上線，提供搭乘及轉乘等服務資訊，並舉辦專屬紀念戳章集章活動。（台中捷運提供／陳淑芬台中傳真）

另外，中捷推出全線18座車站專屬紀念戳章，戳章圖案為各站手繪站體插圖，並有9種不同顏色的印台墨水，4月26日起在車站開放自由蓋印集章。旅客自4月26日起到各車站詢問處出示手機下載的中捷APP畫面，就送獲贈綠線首款集章冊，每人限領1本， 18站共將送出6660本，數量有限，送完為止。

中捷公司表示，旅客只要在中捷綠線集章冊蓋上任一枚車站戳章蓋印，以影片或照片上傳至中捷官方粉絲團集章冊貼文留言，按讚數及表情符號最高、超過20個按讚數的前18名，可獲得外面買不到的中捷限量紀念品。

(中時 )