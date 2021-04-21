金融消費評議中心評議程序冗長、不透明，立委要求金管會要改進。立委林楚茵21日在財委會中指出，評議程序往往長達五個月之久，這當中民眾只能苦等評議結果出來，評議中心應提供更「貼心 」的服務，例如，開放當事人在官網查詢申訴進度，並在申請書上增列詢問當事人是否到場之選項。金管會主委黃天牧承諾將會朝更便民的方式修正，並於一個月內提出書面報告。

黃天牧21日至立法院財政委員會列席，就「強化金融消費評議中心功能及其配套措施」進行專題報告。林楚茵指出，2018年起評議中心推出「異地諮詢」服務，然而，目前評議中心僅於桃園、台中、高雄、台南每月一次駐點，提供金融爭議諮詢服務。據評議中心統計，2020年第四季各縣市申請人數中，最多的依序是新北市512人，高雄407人、台中366人、台北市349人，而未設有「異地諮詢」服務的雲林縣僅40人、新竹縣29人，落差達17倍之多，其中一個原因可能是負責該服務的教育宣導服務組僅5人。林楚茵建議，評議中心應做整體評估，強化人力配置、資源運用，開放視訊諮詢服務。

黃天牧指出，針對數位化服務可再研究，讓消費者覺得更為貼心、尊重。

(工商 )