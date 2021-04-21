勞動部長許銘春21日上午赴立法院社福衛環委員會進行「智能化職安、工安及公安總體檢」專案報告，許銘春表示，勞動部未來積極提升產業智慧化系統的安全，除了與時俱進修正相關法令，也會針對使用協同作業機器人的事業單位，實施安全評估的專業輔導，協助事業單位來製作安全評估報告，確保統合作業安全。

許銘春報告時表示，勞動部應用新興技術來提升勞動監督檢查效能、建置職業安全衛生決策系統，整合安全衛生資訊，可以清楚呈現事業單位職業安全、衛生風險情況，並配合開發第一線監督檢查同仁在外使用資訊工具，提升執行職務便捷性及行政效率，同時發展科技化技術運用於職場安全，包含建置現場監控系統接收影像。

許銘春解釋，透過AI辨識軟體可辨識工作者在作業時，是否還有配戴安全帽、是否有穿戴安全帶掛勾、有扣安全母索等，並推動全國職業安全衛生知能發展中長程計畫，建置各項職業安全衛生數位學習課程。針對移工，勞動部也會開發多國語言版數位教材，同時也在網站建置外籍移工安全衛生宣導專區，協助移工強化安全衛生認知及危害辨識能力。

(工商 )