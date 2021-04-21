A股三大指數21日全面開低，隨後衝高後再度回落。創指早盤一度跌逾1％。臨近午間收盤，指數回暖至全部翻紅。滬指午盤收漲0.15％，報3,478.06點；深成指漲0.29％，報14,143.17點；創指漲0.42％，報2,908.14點。

從盤面上看，醫美、白酒相關類股漲幅居前。鋼鐵、汽車相關類股跌幅居前。

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(工商 )

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