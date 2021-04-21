A股三大指數開低走高 創指午盤收漲0.4％ 12:122021/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數21日全面開低，隨後衝高後再度回落。創指早盤一度跌逾1％。臨近午間收盤，指數回暖至全部翻紅。滬指午盤收漲0.15％，報3,478.06點；深成指漲0.29％，報14,143.17點；創指漲0.42％，報2,908.14點。 從盤面上看，醫美、白酒相關類股漲幅居前。鋼鐵、汽車相關類股跌幅居前。 《商情》利多報喜 BDI指數續漲1.6％ 美股連兩日收黑 新品發表會失靈 蘋果跌逾1％ (工商 ) #創指 #A股 #三大指數 #午盤 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開盤下跌41點 中鋼、台積電開低 聯發科重返千元 09:082021/04/21 財經 全球疫情升溫 美股連兩天收低 06:062021/04/21 國際 《商情》料需求增溫 日本橡膠漲逾2％ 10:012021/04/21 財經 《食品股》南僑3月獲利創高 首季每股純益1.12元 07:452021/04/21 財經 《期貨》三大期指皆墨 4月台指期開低95點 09:102021/04/21 財經 港股開低 早盤一度重挫逾600點 11:132021/04/21 財經 台積電走疲 台股早盤回檔修正 09:202021/04/21 財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 04:102021/04/21 財經要聞 台幣續升 創近24年新高 04:102021/04/21 財經焦點 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 04:102021/04/21 全球財經 散戶信心爆棚 逾4成樂觀台股繼續牛 04:102021/04/21 財經要聞 財經熱門新聞 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 女大生年初All in長榮 戶頭慘剩9千 3個月後神逆轉 - 財經 驚傳遭駭客勒索14億元 廣達回應了 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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