自願作乖寶寶。銀行局局長莊琇媛21日表示，中央銀行信用管制範圍並沒有限制到票券商，但本月16日與票券業者開會後，票券商公會承諾，將以自律規範的方式，約定所有票券商的不動產授信集中度，控制在授信額度的30～35％，以票券商總授信額度8千億元來看，約2,400億～2,800億元。
政府打炒房，陸續祭出措施，中央銀行去年12月就祭出第一波信用管制，金管會亦配合緊盯銀行的不動產授信集中度，並展開不動產專案金檢，央行今年3月再祭出第二波信用管制，金管會主委黃天牧表示，這些政策是有效的，只是再需要一段時間效果會更為顯現。
莊琇媛表示，央行信用管制範圍並沒有包括票券商，因此16日亦找來票券業者討論授信相關問題，金管會在2020年底已去函票券商，要求不動產相關授信要比照央行的信甪管制規定，且放款能量也不能無限制。
最後票券公會承諾，將以自律規範的方式，約定所有票券商的不動產投信集中度控制在30～35％，莊琇媛表示，目前票券商總授信額度是8,000多億元。即票券商的資金最多2,400億～2,800多億元，可流入不動產市場。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。