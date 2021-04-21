自願作乖寶寶。銀行局局長莊琇媛21日表示，中央銀行信用管制範圍並沒有限制到票券商，但本月16日與票券業者開會後，票券商公會承諾，將以自律規範的方式，約定所有票券商的不動產授信集中度，控制在授信額度的30～35％，以票券商總授信額度8千億元來看，約2,400億～2,800億元。

政府打炒房，陸續祭出措施，中央銀行去年12月就祭出第一波信用管制，金管會亦配合緊盯銀行的不動產授信集中度，並展開不動產專案金檢，央行今年3月再祭出第二波信用管制，金管會主委黃天牧表示，這些政策是有效的，只是再需要一段時間效果會更為顯現。

莊琇媛表示，央行信用管制範圍並沒有包括票券商，因此16日亦找來票券業者討論授信相關問題，金管會在2020年底已去函票券商，要求不動產相關授信要比照央行的信甪管制規定，且放款能量也不能無限制。

最後票券公會承諾，將以自律規範的方式，約定所有票券商的不動產投信集中度控制在30～35％，莊琇媛表示，目前票券商總授信額度是8,000多億元。即票券商的資金最多2,400億～2,800多億元，可流入不動產市場。

(工商 )