全國首創循環杯與超商聯合一同減塑，桃園循環杯與桃園市府全家及市府前統一超商合作，超商裡有提供循環杯讓消費者選用，只要用手機就可以完成借還的程序，減少拋棄式飲料杯的使用，且示範計畫期間，體驗借還循環杯免押金，並比照自帶杯享有優惠3元折扣優惠。

桃園市長鄭文燦21日上午親至市府前超商租借循環杯，他表示，去年11月率全國先推出好桃器循環容器租借系統，現在推出更優化2.0借還系統，感謝全家及統一超商同意率全國之先與桃園合作上架使用。鄭文燦說，3個月內將擴充到10個門市店舖、並輔導市府店未來成為全國第1個零拋棄飲料杯示範超商，另也修訂低碳綠色城市自治條例將連鎖飲料店超商等使用大量一次性拋棄容器商店納入地方自治法令，期盼能夠拋磚引玉，持續推廣到其他縣市超商。

民眾只要使用手機掃描，就可以完成借還的程序。（姜霏攝）

桃園市環保局表示，容器安全衛生上不必擔心，材質符合國家食品容器規定，洗淨殺菌符合衛福部公告餐具清洗良好作業指引及檢測合格責任保險保證，配送全程密封零接觸等，讓消費者能安心使用，培養民眾使用環保容器的習慣，逐步達成減少拋棄式紙杯、塑膠杯目標。

全家表示，全家不僅響應桃園市循環杯計畫，更導入可100％分解的竹纖維循環餐盒，後續預計將桃園市循環杯擴大至5間全家進行測試。統一超商則說，為響應世界地球日，除了與桃園市政府的循環杯合作，6000多家7-ELEVEN門市自21日起發起限時3天的「減法愛地球減7元」新生活運動，消費者持自帶杯購買指定飲品即能立折7元。

(中時 )