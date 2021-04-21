一位媽媽從新竹市中央公園的沙坑中挖出6塊碎玻璃。（圖／翻攝自新竹人大小事）

公園沙坑竟暗藏危機，一位媽媽發文分享，昨天帶女兒去新竹巿中央公園玩，結果蹲在沙坑裡的女兒竟突然舉起一大片玻璃，還天真的問她說「這是什麼？」讓她看得心驚膽顫，親自進去沙坑翻找後，竟陸續挖出6片玻璃，引起網友討論，不少人喊扯，覺得亂丟玻璃碎片入沙坑的人很可惡。對此，新竹市政府回應，已派人清理檢查。

一名女網友昨在臉書社團《新竹大小事》發文表示，帶女兒去中央公園玩耍，結果女兒在沙坑玩到一半，卻舉起小手問「這是什麼？」只見女兒手上握著一片巨大的碎玻璃，一不小心可能就會被割傷，讓她當場嚇歪，趕緊進去沙坑檢查。

女網友指出，她在沙坑之中，陸陸續續挖到大小不一的玻璃碎片，讓她看了心有餘悸。萬幸的是女兒並沒有受傷，「提醒一下帶小朋友來玩沙的家長，希望小朋友不要受傷了！」

貼文引起許多家長關注，「好扯」、「變態，誰那麼沒良心」、「太扯了，還好沒有小孩受傷」、「真是可惡！壞人真多」、「天啊！放玻璃碎片的人是蓄意傷害的嗎？若是，就太惡質了」、「這麽缺德在小孩子玩的地方放玻璃碎片，萬一被割到真的非同小可」、「感覺就是惡作劇，太可惡了」。

不少網友也紛紛留言希望政府能夠出面處理，「相關單位或里長可否派員不定期抽翻沙」、「請問這樣遇到公園沙灘屬哪個單位轄管、我覺得需要聯名安置攝影機、都是國家幼苗餒、這樣玻璃殘骸、挖著挖著就變沙攤血了餒」。

對此，新竹市政府城市行銷處表示，接獲消息後，馬上就請同仁前往清理了一次，同時也檢查新竹公園和關新公園等地的沙坑，目前並無發現玻璃碎片。感謝民眾的提醒，未來將會加強檢查，並請大家發揮公德心。

(中時新聞網)