行政院顧問丁怡銘傳出日前致電立法院長游錫堃辦公室嗆聲，國民黨文傳會副主委黃子哲今再爆料，據傳丁怡銘致電游錫堃辦公室前，已傳訊息給立院顧問洪慈庸指責。對此，洪慈庸發聲明駁斥，要求黃子哲應對公然造謠行為向社會致歉。丁怡銘則回應，根本不認識洪慈庸，打臉黃子哲的烏龍爆料。

府院黨高層日前針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，據傳，丁怡銘致電到游錫堃辦公室嗆聲，詢問是否有向媒體放話。游錫堃昨受訪間接證實，並呼籲行政院跟立法院都是憲政機關，應相互尊重，有什麼事循正常管道。

黃子哲今再爆料，據傳丁怡銘致電游錫堃辦公室前，有先傳簡訊給洪慈庸，後來丁才打電話給游辦詢問是否有洩漏消息給媒體，呼籲洪慈庸、相關人等能公開訊息和對話。

洪慈庸嚴正否認黃子哲爆料，洪慈庸說，黃子哲所述全為虛構，丁怡銘從未因此事與她聯繫，當然也不會有對話紀錄，黃子哲身為公眾人物，應對自己公然造謠的行為向社會致歉。

丁怡銘則回應，他並不認識洪慈庸，私下從來沒連絡過：至於游院長的幕僚跟他是十幾年好朋友，兩人常針對政策交換意見，而且態度一向友好平和，外界所謂有衝突或質問都與事實不符。

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(中時 )