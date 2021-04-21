許瑋甯2017年認戀攝影師劉又年，近期許瑋甯暗示兩人情變，今(21日)週刊報導友人透露其實是婚變，過去外公、外婆表示家裡永遠張開雙手歡迎她回家，「家裡不怕多副碗筷」，可見家人在她心中地位。幾年前她受訪，自曝從小因混血外貌曾被排擠，但獅子座的她習慣報喜不報憂，也很少在家人面前認輸，讓人心疼。

36歲許瑋甯2003年以模特兒身分出道，後來轉戰演員身分，2014年憑電影《相愛的七種設計》得到金馬獎最佳新演員提名，隔年以《16個夏天》獲得金鐘獎最佳女配角獎，2016年以《紅衣小女孩》、《失控謊言》和《世紀末的華麗》得到台北電影節影后。

許瑋甯曾透露至今對外型沒有自信。（圖／中時資料照片）

外型亮麗的許瑋甯擁有1/4義大利血統，原本是外界稱羨的對象，但2015年她上TVBS《看板人物》時，卻自曝從小因為混血、紅髮外型曾被同學排擠，讓她性格有些孤僻，她表示：「我回家不會講的，但我家人會覺得我為什麼個性這麼悶，然後就躲在自己房間，不敢講，就是怕人擔心」，獅子座的她從小就學會武裝自己，也是保護家人的方式。

許瑋甯當時坦言家人是她的死穴，「我覺得無論如何我在外面怎麼樣，我都不能讓他們難過」，她受傷了也會像隻獅子自己默默躲起來療傷，「更不可能在家人的面前認輸」，長大後因高中和大學都在陽明山上，讓那裡變成她獨處時的秘密基地和充滿回憶的地方，上華岡藝校後，許瑋甯的外型才開始受到老師稱讚，但她坦言心中的自卑感至今仍抹不去，「無論就是人家說妳很漂亮，妳都會覺得說『你的漂亮的意思是不是覺得我長得很奇怪？』」

(中時新聞網)