一般男性都很怕公主病的女生，如果遇到個性強勢又任性的女生，通常都躲得遠遠的，更不可能愛上對方。不過星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、白羊座、射手座的女生卻是例外，她們在愛情中耍任性、鬧脾氣，反而看起來很有魅力，讓男人深深著迷，忍不住想要哄她、寵愛她。

▍1.獅子座

獅子女擁有女王般的氣質，充滿魅力，很容易引起男性的征服慾，因此本身就擁有眾多的追求者。獅子女充滿自信，普遍都是讓人難忘的美女，雖然她們不太會撒嬌，但是有點任性、傲嬌的個性反而給她帶來與眾不同的魅力，讓男人深深著迷，忍不住對她傾盡寵愛。

▍2.白羊座

白羊女性格熱情開朗，人緣很好，而且她們像個小孩似的天真無邪，眼神清澈，讓周圍的人忍不住想要好好照顧她，白羊女戀愛時會耍任性，鬧脾氣，但是都看起來像是小朋友在引人注意，不致於大哭大鬧、讓人困擾，因此反而讓男人覺得她很可愛，想要好好的哄哄她，任性反而能讓男人更加寵愛。

▍3.射手座

射手女充滿正能量，為人開朗、正直，充滿歡笑，因此特別惹人喜歡。射手女通常不會耍任性，反而更常會逞強，因此只要她真的撐不下去開始耍賴的時候，身旁的人都會包容她，偶爾的任性反而能得到旁人的寵愛，此生可說是充滿福氣。

(中時新聞網)