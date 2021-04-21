考生和家長透過AR科技和復古場景拍照。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

東吳大學發送考生專屬好禮-「東吳好事花生」。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

場館內有豐富的互動裝置，使考生與家長看見更多元不同面向的東吳大學。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

大學入學甄選近日開跑，東吳大學於17、18日舉辦大學個人申請入學第二階段甄試，為了讓家長度過漫漫陪考時間，學校如往年規畫多處休息區，今年還新增「東吳懷恩數位校史館」，能快速了解校園，又能和復古場景拍照合影，意外成為陪考最夯的打卡景點，短短兩天，進場人數逼近800人大關，完全顛覆傳統校史館的刻板印象，深受好評。

搭配AR科技，學生和陪考家長能可以穿越時空「復古」一下，例如在古早公車站等公車、體驗點名先生小姐的年代等等，有家長還在照片上留言「祝福弟弟考試順利」，希望自己的孩子能順利上榜。

東吳大學表示，校方也貼心地在考試期間提供考生專屬好禮-「東吳好事花生」，祝福每一位考生能有「好事發生」，考試順利、金榜題名，兩天即發出兩百多份。

東吳大學提到，去年剛整新落成的「東吳懷恩數位校史館」坐落在校園樞紐的中心位置，有別於一般傳統展示方式，運用多媒體裝置，整合科技、藝術與現代美學設計，以互動體驗模式展現學校百年發展史，嶄新的空間不僅可以讓考生舒緩緊繃的情緒，藉由不同的互動操作，認識未來的校園，也讓家長在等待之餘，了解孩子們的求學環境與學校教育理念。

東吳大學指出，場館中除了以時間軸講述的學校發展與歷程，6大學院23個科系的介紹之外，最受歡迎的就是「回憶東吳」AR拍照打卡區，透過互動裝置，一共有四個場景，包括等候點名先生小姐教室、老校長主持的升旗典禮、當年城中校區等候公車的站牌及現在外雙溪校區的大門，搭配點名簿、男女生大學帽、書本及畢業領巾等五種3D物件，讓人更融入設定的情境裡，照片還能留言，並下載至手機，或是上傳臉書分享給親友。很多學生為自己加油打氣，留下「考試順利」、「面試成功」的祝福，還有家長寫下「祝福弟弟考試順利」的留言，集氣自己的孩子能順利上榜。

東吳大學表示，「東吳數位懷恩校史館」開館時間為平日每週一至週五，10：00至16：00，週六、日及校定假日休館，休館期間採預約制，請電洽02-2881-9471分機5030，歡迎民眾前往參觀。

(旺報 )