中國大型電商騰訊集團3月入股日本樂天集團，成為樂天的大股東；日本政府基於安全保障觀點調查此事是否違法，並將與美國共同監視，以防騰訊將樂天的客戶資訊外流給中國政府。

日本放送協會（NHK）報導，騰訊集團3月出資超過650億日圓入股樂天，擁有樂天3.65%股權。

依據日本「外國匯兌及貿易法」規定，外資取得與國家安全保障相關重要企業的股權超過1%時，事前必須向日本政府提出申請；但若在不涉及非公開的技術資訊、不出席董事會的情況下，可不用事前申請，在事後報告即可。

報導指出，樂天是經營網路平台的大型IT企業，擁有大量客戶個資。這次騰訊入股樂天未在事前申請，日本政府將調查是否符合不需事先申請的要件，以及是否會產生安保問題等。

共同社報導，日本與美國政府已達成共識，要從經濟安全保障的觀點，共同監視樂天集團，以防兩國的客戶個資透過騰訊外流給中國政府。日本基於外國匯兌及貿易法對樂天進行調查的結果，也將告知美國政府。

樂天則表示，騰訊入股是單純以投資為目的，該公司所擁有的個資檔案也不會讓股東接觸，主張騰訊入股沒有問題。

(中央社)