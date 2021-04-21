「勞工職業災害保險及保護法」草案上周通過初審，但卻傳出勞動部整理時未經委員同意，擅自修改立法說明，引發民進黨立委陳瑩不滿，今天提出臨時動議認為「反映的是『藐視國會』，踐踏我國法治的事實」，請勞動部查明並二周內提供懲處名單。

陳瑩指出，如果按院版的通過，保有國保的勞工遭遇職災可能僅能請領不到10萬元的喪葬補助，因此提案修正，但勞動部卻新增立法說明「…並衡酌該等勞工因參加其他各類社會保險，可獲各該社會保險資源」及「非法移工及合法來台工作之勞工，從事許可以外之工作…不得享有我國各種社會保險及補助之請求權」，完全與討論的時候不一樣。

職安署署長鄒子廉表示，修法過程審查中，可能在整體條文立法說明時在說明、敘述不當，沒有藐視國會，絕對不是刻意；勞動部部長許銘春說，相信同仁不是竄改。

最後修正成要求勞動部應針對此事提出檢討報告。

(中時 )