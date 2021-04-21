F-35戰機測試機砲

美國總統拜登上任後高呼，「美國回來了」，不僅重新致力投入北約（NATO）聯盟關係，還鼓勵歐洲大力投資軍備，以共同分擔防禦任務。

然而，《國會山莊報》（The Hill）21日指出，最近執政民主黨成員質疑F-35專案，不僅打臉拜登，也破壞了盟友對美國的信任。分析說，中俄侵略的威脅與日俱增，而在這在關鍵時刻，更要加強與盟友的關係。而美國與伊朗談判，研議恢復核協議，已損及與以色列等盟友的關係。缺乏盟友的信任，將使雙方同心協力，威懾共同的敵人變得更困難。

批評F-35的人似乎忘了，或是根本刻意忽視，這款戰機的歷史背景。多年前，美國承諾，要和盟友分攤成本，共同打造雙方都能用的5代戰機。分析強調，批評者不能忽視，F-35廣受澳洲、日本，新加坡和南韓等美國亞太盟友歡迎，甚至以它作為空軍主力。而以空中戰力著稱的以色列，也曾盛讚F-35。至於比利時、丹麥、義大利、荷蘭、挪威，波蘭和英國等歐洲盟友，也都簽約採購這款隱形戰機，並分別處於不同的交付與部署階段。還有如芬蘭等更多國家，也在考慮採購。

分析指出，美國盟友會投資F-35，是因為美方保證，會大量加以採用。遺憾的是，這並非因懷疑論者批評，引發盟友憂心的唯一五角大廈專案。在美方的支持下，英國維持了純海上核威懾力，並在《北極星銷售協議》（Polaris Sales Agreement）下，為潛艦採購了美國的「三叉戟」（Trident）潛射飛彈。

儘管英國在北約發揮了舉足輕重的作用，並大舉採購F-35，但相關專案仍受到民主黨削減預算的挑戰。分析說，在華府為共同防禦而尋求國際夥伴時，這種立場只會損害美國的信用。而美國會和盟友合作，共同打造F-35，是為了在未來衝突時，因應敵人更致命，也更具生存力的威脅。

(中時新聞網)