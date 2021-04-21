中華經濟研究院21日上調台灣2021年經濟成長率到4.8%，是目前政府單位、各經濟機構預測的最高值，三大利好因素帶動台灣經濟成長模式呈現「內熱外溫」，國內內需貢獻3.89個百分點，外需貢獻為0.91個百分點。

中華經濟研究院21日舉行2021年第2季台灣經濟預測說明，公布最新台灣經濟預測數據。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出，中經院對今年的台灣經濟展望相對樂觀，由於全球經濟復甦，對於科技產品之創新、應用增強，國內廠商多有擴大投資計畫之規劃。如台積電上調2021年資 本支出至300億美元;而友達、群創之資本支出也將分別達220億元、250億元;中華電信則因佈局5G，2021年資本支出將達431億元，皆將大力挹注國內投資。

此外，彭素玲認為，都市更新、風力、綠能等趨勢，也都對國內投資有相當助益。

然而，中經院此次將上述的國內廠商生產與投資意願，認為可能會受到近期旳缺水影響因素，成為2021年台灣經濟展望的不確定因素之一，也是該機構首度作出此說法。

中經院指出，去(2020)年第3季開始，臺灣進入56年來嚴重乾旱。目前已超過9座水庫蓄水量低於10%，中、南部水情嚴峻。為緩和供水及用水壓力，旱災中央災害應變中心由區域調度、節水、開源等三大方向展開緊急應變。

彭素玲提醒，水資源開發等問題需有長期規劃、從長計議，但目前之水荒問題亟需解決，其對國內之生產與廠商投資有立即影響，並且限水、缺水之時程愈長，後果將愈趨嚴重。

遠雄人壽風控長儲蓉亦指出，儘管目前全球景氣大好，對於「遠方烏雲」仍要注意，她所觀測到的經濟展望五大隱憂，其中有四項都會在台灣發生，像台灣面臨大乾旱，有很多傳統產業的用水量比電子產業還多，對於未來景氣動向會是極大的不確定，應步步為營。

(工商 )