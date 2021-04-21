總統府前發言人丁允恭，在高雄市新聞局長任內發生桃色風波，經監院彈劾移送懲戒法院，遭判撤職並停止任用2年，但未認定性騷擾。提案監委紀惠容第一時間表達遺憾，今再指出此案造成痛苦的不是性本身，而是不平等的性別權力，以及這個不平等對女性的暴力，她已於4月16日提出上訴，屆時將一併附上專家學者意見供懲戒法院書面審查。

懲戒法院上個月24宣判，丁允恭任職高雄市新聞局長期間，在辦公室與Y女發生性行為並2度要求其墮胎，為挽回Y女故意於2017年2月27日在臉書貼出兩人親密合照，對Y女後續工作造成困擾，而這張照片兩人衣著整齊，及丁允恭與前妻結婚後仍與Y女聯絡等情，均難認定構成性騷擾。

提案彈劾丁允恭的監委紀惠容今表示，性騷擾防治法第2條所說「性騷擾」，包含違反其意願、行為與性或性有關、行為不受歡迎、行為不具合理性，懲戒法院僅一單一照片穿著整齊，認為難以認定有性意味或性別歧視等意涵，判定丁無性騷擾，但事實上，性騷擾常常是一個連串發生，並持續影響當事人，懲戒法院卻片面切割，難以服人。

紀惠容說，懲戒法院認定丁允恭與Y女為親密男女朋友，既然如此，親密關係即涉及含有「性」或「性別」有關行為的意涵，卻又辯稱難認性騷擾，懲戒法院的判決前後說詞矛盾。

紀惠容指出，懲戒法院對「性」的意涵，並非等同刑法妨害性自主等罪章相關罪名所稱的性意涵，且與監院主張丁允恭構成性騷法第2條所稱的「敵意環境性騷擾」，指「丁允恭對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者」並不相同。

紀惠容說，懲戒法院原判決從未詢問過被害人Y女是否感到損害人格尊嚴、心生畏怖或感到敵意，且未審酌Y女已於2017年2、3月間多次以LINE或電話向丁允恭拒絕追求，但丁罔顧Y女的意願與主觀感受，因此Y女新男友A男曾向當時丁妻投訴丁允恭騷擾Y女的事實，並經丁允恭證實，這就適用於性騷擾防治法。

紀惠容強調，本案問題並不在於情慾，而在於違反Y女意願、傷害隱私，和權力壓迫。本案件是未經同意的曝光，造成痛苦的並不是性本身，而是不平等的性別權力，以及這個不平等所促成的，對女性之暴力；此上訴將再補上專家學者的法理論述意見書。

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(中時 )