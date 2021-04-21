金融史上罕見。金管會主委黃天牧21日透露，本周金管會銀行局及檢查局已進駐將來銀行，進行金檢工作，主要釐清內部決策相關程序的疑慮，將來銀行是金管會核准三家純網銀中，雖一一家尚未決定開業時間，且在還未營業下，就被金管會金檢。

黃天牧表示，將來銀行更換總經理，金管會將作約談面試，同時已要求銀行局要輔導將來銀行的新團隊，要符合當初申請純網銀的承諾。

金管會在2019年中宣布台灣首波純網路銀行的核准名單，即樂天國際商業銀行、連線銀行及將來銀行，樂天商銀去年底已開業，連線銀行本月22日亦要正式開業，但將來銀行因為總經理劉奕成離職，又被立委等爆料利害關係人交易未經董事會討論等問題，財委會多位立委21日依舊在質詢將來銀行的將來在哪裡？

黃天牧表示，銀行局及檢查局本周都已進去將來銀行進行實地了解、查核，看內部決策程序等是否有問題，且金管會一定會嚴格審查，確保將來銀行合乎標準沒有問題，才會核准將來銀行開業。

同時將來銀行要更換總經理，也仍待金管會審查，黃天牧表示，已請銀行局去輔導將來銀行的新團隊， 如何符合當初申請的承諾。

立委費鴻泰21日在財委會再度爆料，20日將來銀行舉行董事會，會中多位董事都有質疑的聲音，希望金管會能去了解會議真實內容，且希望官員不要屈服於任何壓力，銀行局莊琇媛與檢查局長張子浩都表示「沒有壓力」。

(工商 )