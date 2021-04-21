寬量國際(QIC)宣布即日起與全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson簽署策略聯盟合作，將提供台灣上市櫃公司一系列全球股權相關的完整服務。

此次與Georgeson合作，將強化寬量國際(QIC)為台灣上市櫃公司提供更全面性股權相關顧問服務的能力，Georgeson獨步全球的投票代理徵集、策略性股東溝通、公司治理分析、投票預測，以及對投資人持股和投票行為研究等服務，早已在國際資本市場享有盛名。在彭博社2020年Global Activism行業排名中，Georgeson再次被選為亞洲與歐洲第一的投票代理徵集顧問公司。

寬量國際(QIC)創辦人兼執行長李鴻基表示：「我們很興奮能與全球歷史最悠久的投票代理徵集服務公司Georgeson進行策略合作，Georgeson遍佈全球的投資人網絡、經驗豐富的專業團隊，以及先進的公司治理與股權徵集等一流產品，結合寬量國際(QIC)在台灣市場多年的深耕，以及對上市櫃公司長期的資本市場服務，透過彼此合作，將更實踐了我們對台灣客戶們自創業來的一貫承諾：創造企業長期股權價值與服務再精進，以協助台灣企業更被更多全球投資人長期持有！」

Georgeson執行長Laks Meyyappan表示：「和寬量國際(QIC)進行策略聯盟，能夠將我們所提供的全球股東溝通和公司治理服務，近一步推廣至台灣市場。」

成立於1935年的Georgeson，是針對企業及投資人提供公司股權策略的服務商，包含股東年會、企業併購、股權競爭、到其他非典型的交易，股權服務也透過策略諮詢服務來強化，其中包括投票代理徵集、投資人識別、公司治理分析、投票預測以及對投資人持股和投票行為研究。藉由在地的服務以及全球的布局，分析並降低企業在資本市場活動所產生的風險。

(時報資訊)