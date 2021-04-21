德州暴雪後EVA供給緊俏情勢優於預期，加上近期部份投資人期待歐美國家可能禁用新疆太陽能多晶矽，刺激太陽能供應鏈在第二季提前拉貨、帶動EVA需求，帶動台聚(1304)近期股價掀起一波飆漲，今日股價亦逆勢走揚，盤中拉高逾2.5%，惟法人點出，受到VAM原料成本將墊高，以及EVA膠膜業者庫存水準已升高，宜持續關注後續報價發展與台聚股價的連動。

法人分析指出，EVA價格將自去年第四季的2303美元上漲至第二季的2500美元，而後面臨逐季下跌，轉折點落於5月，主要就是考量EVA鞋底業者中，大型業者自4月起已可轉嫁EVA原料成本予品牌商，同時，中小型鞋底業者因議價能力不足而減產，將限縮EVA需求，再者，上半年太陽能裝機需求平淡，EVA膠膜業者庫存水準已升高，將限縮EVA需求；另外，新EVA產能中，大陸中石化揚子石化及中煤榆林已試產LDPE、並預計在第二季試產EVA，而大陸中化泉州計畫在第三季投產EVA。

在成本原料上，VAM價格自去年第四季的880美元急速上漲至目前的1948美元，約當墊高EVA原料成本192美元，此價格水準將延續至第三季，主要係考量德州暴雪下，美國Celanese等業者的醋酸、VAM工廠停工，占全球產能13%、19%；再者，大陸河南順達等中國醋酸業者意外停工，衝擊全球產能5%，約當墊高VAM原料成本361美元，另外，中石化揚子石化及中煤榆林將採購VAM，佔全球VAM需求1%。

(時報資訊)