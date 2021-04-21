今年美國10年期公債殖利率上揚，引發通膨論戰，連帶的股市投資策略也出現分歧！近一季國際股市類股輪動，資金轉進傳產、金融等價值股，漲多的科技成長股回檔整理，這現象在美股、台股都很明顯，現在要投資成長股或價值股成為市場爭論話題。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，這次由美國公債殖利率上升引發的成長股與價值股輪動，已出現鈍化，近期大型成長股表現相對優異，從時代趨勢、估值角度與未來獲利動能來看，現階段是逢低布局成長股的好時機。

郭智偉認為，投資方向上，長線看好AI、半導體、資料中心、電動車與零組件、雲端等產業趨勢，依市占率、獲利能力及業績展望選股。區域方面，全球科技股還是以美股為領頭羊，聯準會表明第二季物價因低基期效應造成的通膨彈升屬短期現象，不會太快改變寬鬆貨幣政策；美國1.9兆美元刺激方案有1.2兆集中在今年使用，其中1400美元現金支票已在3月發放，可望為後續消費帶來強勁力道，美股將由獲利強勁的成長股帶動新一輪多頭走勢。另外，台股基本面強勁，可望在半導體、車用電子等供應鏈帶動下，維持相對強勢。

郭智偉表示，探究這波走勢，不論台股或國際股市，價值股從去年第四季開始發動，今年第一季成為市場焦點，主要原因是去年因疫情受傷，基期低、評價水準低，今年因疫情和緩而受惠。而疫情受惠的科技成長股，則是因美國景氣復甦預期，十年期公債殖利率從低檔0.9%攀升至1.74%，造成本益比偏高的成長股較大修正，這是資產重新定價的正常過程。

郭智偉指出，股市由全球央行釋出的巨量流動性推動的資金行情，正轉向尋求有獲利支撐的業績行情。去年的特殊狀況，造成今年價值股獲利會不錯，表現也許不輸成長股，但其獲利本質並未改變，當資金湧進價值股，快速推升美國道瓊及標普500指數創歷史新高後，評價已不便宜，明年回復常態的相對低成長，推升股價續漲的動能相對減弱。股市向來走在基本面前，或許價值股有一至兩個季度榮景，但展望未來，現階段逢低布局成長股，分批累積部位，才是最佳策略。

回溯美國標普500指數成長股跟價值股歷史表現，2000年到2007年價值股長期優於成長股，因成長股仍處於網通泡沫後的療傷期。2007年後出現分野，當年度，蘋果發表iPhone智慧手機、網飛率先推出影音串流服務，臉書在2012年上市，亞馬遜進入高成長期。各種新興科技產品、服務蓬勃發展，漸成為日常生活所需，獲利高成長推動，2007年到2020年成長股表現大幅優於價值股。價值股一度在2016年明顯反超成長股，原因是當年前三個季度成長股表現仍佳，但第四季美國聯準會升息，十年期公債殖利率從1.6%攀升至2.5%，資金轉入價值股。但隔年，股市即重回成長股領漲的軌道，因產業大趨勢發展的結構並未改變。

(時報資訊)