記憶體模組廠威剛(3260)第二季展望樂觀，並大手筆斥資26.23億元，購置台北市內湖區不動產，因應未來業務拓展暨營運考量的空間需求。今股價開高走高，大漲逾9%，盤中衝到99元，進逼百元關卡。

威剛公告，董事會決議通過斥資26.23億元，購置台北市內湖區不動產，因應未來業務拓展暨營運考量的空間需求。威剛指出，是向長虹建設購買位於台北市內湖區潭美段一小段共5筆土地，折合約800.46坪。此外，還有地上建物1樓至5樓、27樓至29樓，計25戶，折合5471.54坪及地下樓停車位108個。威剛表示，交易總金額26.23億元。

第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲，除了上游的南亞科等獲利看俏外，位居於下游的記憶體模組廠威剛也持續樂觀看本季營運，上半年業績表現續旺。

第一季DRAM價格已漲，威剛受惠DRAM及NAND Flash市況佳，第一季合併營收達90.96億元，為2013年第三季以來單季高點。

威剛表示，今年全球疫情發展仍有不確定性，讓NB需求未減，加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫，帶動DRAM合約價在第一季起漲。

展望本季，看好第二季各項應用對記憶體的需求續增，DRAM供不應求態勢將更為嚴重，合約價將明顯上漲。NAND Flash也因為整體應用消耗量擴大，第二季可望出現新一波漲價效應，促使客戶備貨力道更加強勁。在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下，威剛看好今年上半年業績表現，營運績效與毛利率也可成長。

(時報資訊)