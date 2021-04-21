全球原物料價格頻頻上漲，南僑(1702)會長陳飛龍直言，原物料上漲的變動是不可避免的，在合理的範圍多準備一些原料，買多點總比缺貨好！但是，可能很多企業都這樣想，反而有可能造成缺貨的窘境更加難以解決。

以往業者都會提升自已的價值來讓客人願意付更高的錢，所以可以隨著原物料或通膨上升，產品可以漲價，不過，陳飛龍說，今年有一個比較大的威脅，就是有很多政治的操作結果，如疫情的防範等，雖然有原料、或是農場可生產，但沒員工也只能被逼得停產，他認為原物料上漲的變動是不可避免的。

陳飛龍說，集團所需的大宗原物料以棕櫚油占比較大，但因為連動影響因素實在太多，沒人可以預測接下來的走勢，至於產品是否會漲價來反應原物料的上漲，他則是說，我們都是看長期的，依這麼多年經驗來看，採購以後進先出的模式較為有利，也不會隨意調漲價格，造成客戶困擾，會採取買多贈少的模式來反應。

南僑第一季稅後淨利2.79億元，年增268.27％，就算排除疫情因素，對比2019年首季，南僑今年首季稅後淨利也是正成長，且創2017年以來同期新高，顯示整體營運重返成長軌道。陳飛龍說，4月還不敢說會怎樣，疫情是會過去的事情，會恢復原來的狀態!

南僑將在4月21~23日舉辦烘焙「夏季特展」，此回將有五大主題，第一主題是油脂跟冷凍麵團新使用，比如新產品「義式牛角」；第二主題則是延續去年12月談「烘焙餐飲化」，此領域將繼續深耕。第三主題是「餐飲烘焙化」，第四主題為時尚設計，第五則是數位時代的教學。

(時報資訊)