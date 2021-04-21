一零四(3130)旗下104人力銀行統計，截至4月，104人力銀行線上提供82.8萬個工作機會，創最近3年單月新高，也是歷年同月新高。畢業於後疫時代的新鮮人，今年求職機會將高於去年畢業的學長姐。依徵才企業規模，員工人數不到100人的小公司已成當前的徵才主力，工作數占比達44％。

「企業規模」是多數求職者選擇工作的關鍵之一，不過，104人力銀行總經理黃于純觀察，當大象(大企業)不會跳舞，或穩定的科層制度已成官僚息氣，隨著企業組織變革與創業風潮熾熱，小企業的靈活彈性與橫向多元漸受畢業生青睞，「數大便是美」已略顯鬆動。

根據104人力銀行求職會員資料庫，過去十年，106.4萬名大學畢業生，職涯起點從小公司開始的比例，從10年前的50％、升高到53％，10年平均52％。其中，5.3萬名台成清交畢業生，將近半數仍從大企業開始，但是，以小公司為起點的比例，也從10年前的25％、升高到38％，10年平均30％，即每10位台成清交畢業生，以小公司為職涯起點。

在職業型態部分，「從小開始」的台成清交畢業生，多半從事軟體工程、學術研究、行銷、生技研發及工程研發。像是投入本土企業(大集團)之下的關係企業、或跨國外商在台分公司，另外選擇AI人工智能、上市櫃公司旗下金雞母。

(時報資訊)