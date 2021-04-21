台積電(2330)創辦人張忠謀今(21)日表示，台灣在晶圓製造方面，擁有大量優秀人才願意投入等三大優勢，美國製造業幾十年前就不紅了；針對英特爾宣布跨足晶圓製造服務，首度提出看法，他認為相當諷刺。

台積電創辦人張忠謀今天應邀出席2021大師智庫論壇，專題演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。他認為，台灣有三大優勢，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員，願意投入製造業，這是很大的優勢，且製造業、經理人都是台灣人，和高鐵及高速公路交通方便等三大優勢；他也認為，美國製造業幾十年前就不紅了，且工程師敬業程度不如台灣。

張忠謀表示，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員願意投入製造業，且美國工程師敬業程度不如台灣。至於經理人員都是台灣人，在台灣一流，去國外未必一流，相反也是如此，張忠謀以自己為例，他說，之前在美國工作20-30年，做到大公司CEO以下職位，但回到台灣管一家比以前在美國時規模更小的組織，都搞得頭昏腦脹，文化、習慣等都不一樣。

針對半導體大廠英特爾(Intel)宣布跨足晶圓代工服務，台積電創辦人張忠謀感嘆，台積電也曾經爭取英特爾投資，但英特爾不投資，想不到有朝一日也要做(晶圓製造服務)，從半導體發展軌跡來看，他覺得相當諷刺。

張忠謀表示，英特爾是世界半導體業數十年的霸主，以前英特爾認為晶圓製造服務做不大。他說，台積電成立前募資時，曾找過英特爾投資，但英特爾不投資。時勢發展至今，英特爾想不到晶圓製造服務的商業模式會變那麼重要，有朝一日也要做。

(時報資訊)