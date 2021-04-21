康普宣佈，推出用於室內的RUCKUS H550和用於室外的RUCKUS T350兩款最新產品，同時為RUCKUS SmartZoneOS新增企業和服務供應商功能，進一步拓展其WiFi 6存取點產品組合。

康普表示，現代裝置環境涵蓋各種可接入WiFi的終端使用者裝置，以及各種可透過WiFi、低功耗藍牙和Zigbee三種無線技術實現連接的IoT終端。H550和T350包含了這三種協議，使組織能夠部署單一融合的網路基礎設施，以同時支援終端使用者以及包括建築和能源管理、資產追蹤、實體安全和網路遙測等營運需求。組織可使用如奠基於SmartZoneOS的網路控制器、RUCKUS雲端和RUCKUS Unleashed在內的任何RUCKUS管理選項來管理新存取點。

康普表示，H550 AP可為高度互聯的房間提供強大支援，使飯店、公寓、宿舍和其他多住戶單元(MDU)的所有者和營運者能夠提供多個4K影音串流、網路協定電視(IPTV)、虛擬實境、網路通話(VoIP)和極速下載，並支援物聯網終端和相關應用，例如使用RUCKUS IoT Suite就能輕鬆啟用邊界入口控制和人員警告。藉由小巧精實的外形尺寸和整合型交換機埠，H550能夠分散隱藏在櫥櫃、書桌或電視後方或側面，進而實現乙太網路供電(PoE)直通的VoIP電話連接和TVoIP。

康普表示，T350 AP同樣尺寸小巧，且能夠提供高效能的室外連接，可滿足智慧空間、社區WiFi安裝、機場及各類大型公共場所的美觀需求。除內建物聯網功能之外，T350還配備一個USB埠以支援其他無線協定，值得一提的是，T350是專門為因應最嚴苛的室外條件所設計。

正如其他RUCKUS AP和交換機，康普表示，全新AP產品也可在由RUCKUS雲端和以SmartZoneOS為基礎的網路控制器管理的網路中，作為RUCKUS Analytics奠基於人工智慧(AI)和機器學習(ML)的網路分析功能的資料來源。

(時報資訊)