受累COVID-19疫情加重，日本和印度等國家確診人數不斷增加，引發市場對需求擔憂，致賣壓湧出，大阪和上海天然橡膠同步回跌。

周三(4/21)截至台北時間11:50止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨跌2日圓，報每公斤232.9日圓，盤中交投區230.6-237日圓震盪，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨下跌35元人民幣，報每噸13580元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)