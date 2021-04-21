《商情》交投震盪 大阪橡膠轉跌逾1％ 12:342021/04/21 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累COVID-19疫情加重，日本和印度等國家確診人數不斷增加，引發市場對需求擔憂，致賣壓湧出，大阪和上海天然橡膠同步回跌。 周三(4/21)截至台北時間11:50止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨跌2日圓，報每公斤232.9日圓，盤中交投區230.6-237日圓震盪，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨下跌35元人民幣，報每噸13580元人民幣。(商品行情網) 《商情》憂疫情擴大 日本期膠挫逾3％ 《商情》中國市場推助 大阪橡膠反彈逾1％ (時報資訊) #日圓 #大阪 #天然橡膠 #期貨 #交投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求增溫 日本橡膠漲逾2％ 10:012021/04/21 財經 《商情》出口量增 大馬棕櫚油反彈逾2％ 09:442021/04/21 財經 《橡膠股》市況佳＋力擴產 建大今年營收拚增2成 13:422021/04/20 財經 《商情》憂需求減 大馬棕櫚油走跌 10:012021/04/20 財經 《美股掃瞄》美股消息面：通膨不會一直逾2％、美元貶、黃金漲、原油跌 09:272021/04/21 財經 美股連兩日收黑 新品發表會失靈 蘋果跌逾1％ 08:302021/04/21 財經 【NCC高官遭詐】車手暗巷接錢轉走詐騙款 警方效率高：辦案3天就逮人 07:362021/04/21 社會 《晨間解盤》融資暴增 留意震盪(倫元投顧提供) 07:452021/04/21 財經 柯瑞投瘋了 10顆三分轟倒七六人 04:102021/04/21 運動天地 台股跌逾百點 面板雙虎漲逾8％彩晶亮燈站上2字頭 11:232021/04/21 財經 《基金》台股基金火熱 規模創近11年高 11:092021/04/21 財經 財經熱門新聞 台灣能再創下一個護國神山？張忠謀直言：難 - 財經 - 工商 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 財經 - 中央社 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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