成本高漲壓力，推升歐洲苯酚創歷史高價，由於純苯市場價格持續飆漲，以及丙烯持高，因成本上漲支撐下，激勵苯酚報價大漲，本周歐洲地區漲勢較大，FOB報價單周暴漲近350美元，漲幅達17%，而亞洲地區東南亞CFR漲近4.5%，至每噸1210美元。

原料方面，因全球供應趨緊，而面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，近期美國苯價飆漲至每噸520美元左右七年高價，亞洲苯價來到每噸1050美元附近，創2017年2月15日以來新高。(商品行情網)

(時報資訊)