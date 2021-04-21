《商情》成本高漲 歐洲苯酚創歷史高價 12:342021/04/21 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成本高漲壓力，推升歐洲苯酚創歷史高價，由於純苯市場價格持續飆漲，以及丙烯持高，因成本上漲支撐下，激勵苯酚報價大漲，本周歐洲地區漲勢較大，FOB報價單周暴漲近350美元，漲幅達17%，而亞洲地區東南亞CFR漲近4.5%，至每噸1210美元。 原料方面，因全球供應趨緊，而面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，近期美國苯價飆漲至每噸520美元左右七年高價，亞洲苯價來到每噸1050美元附近，創2017年2月15日以來新高。(商品行情網) 《商情》供應趨緊 玉米觸近八年高價 《興櫃股》去年獲利逆轉勝 乾杯開趴登22月高價 (時報資訊) #全球 #歐洲 #高價 #苯酚 #高漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤延續漲勢 10:522021/04/21 財經 《類股》自動化設備需求熱 ROBO指數再上緊發條 10:352021/04/21 財經 漲價轉嫁成本 企業獲利成長現好兆頭 04:102021/04/21 全球財經 外銷訂單 單月500億美元成新常態 04:102021/04/21 財經要聞 《商情》美元疲弱 支撐紐約期金反彈 09:442021/04/21 財經 《基金》成長股估值過高 價值股遍地開花可期 10:522021/04/21 財經 工商社論》美國經濟復甦與通膨發展的兩種情境 04:102021/04/21 財經要聞 台中阿罩霧穿越百年 展現獨樹一幟台灣風情畫 10:542021/04/21 旅遊 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 脫碳轉型 將重塑地緣政治格局 04:102021/04/21 焦點新聞 《電子零件》維熹毛利率逐季揚至Q3 全年營收UP 10:352021/04/21 財經 財經熱門新聞 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 女大生年初All in長榮 戶頭慘剩9千 3個月後神逆轉 - 財經 驚傳遭駭客勒索14億元 廣達回應了 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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